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В Киеве обезвредили очередную банду «героев АТО»

Происшествия

Участники войны в Донбассе оказались ещё и неонацистами

Киев, 16 ноября 2018, 10:07 — REGNUM  Киевские правоохранители задержали членов преступной группировки, совершивших несколько громких преступлений в украинской столице, сообщил 15 ноября официальный сайт киевской прокуратуры.

В состав банды входило восемь бывших военнослужащих в возрасте от 26 до 45 лет. Бандитов подозревают в поджогах автомобилей, торговых павильонов, рейдерских захватах предприятий и торговле оружием.

В своей преступной деятельности задержанные использовали оружие, вывезенное ими из зоны боевых действий в Донбассе. К примеру, в апреле 2018 года боевики расстреляли из ручного гранатомёта РПГ здание «Киевгорстроя».

"В рамках расследования задокументирован факт сбыта членами банды 10 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26», — сообщили в полиции.

Во время обысков у членов группировки было найдено большое количество автоматического огнестрельного оружия, пистолеты, глушители, патроны, гранаты, а также наркотики и флаг ВМФ Третьего рейха.

Напомним, по оценке генерального прокурора Украины Юрия Луценко, по Украине «гуляет» около трёх миллионов единиц нарезного огнестрельного оружия.

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Основным источником незаконного оружия является зона боевых действий в Донбассе.

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Организованная преступность
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