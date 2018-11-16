Из-за крупной аварии центр Ростова-на-Дону накрыл блэкаут

Ростов-на-Дону, , 09:45 — REGNUM В Ростове-на-Дону на одной из подстанций произошла авария, в связи с чем центр города-миллионника накрыл блэкаут. Без света остались жители домов, расположенных на улицах Варфоломеева и Тельмана, а также в переулке Халтуринском.

Уточняется, что ЧП произошло около 23:00. Очевидцы сообщили также, что на некоторых перекрестках были отключены светофоры.

Как выяснилось, центр города был обесточен в течение двух часов. Аварийные бригады оперативно устранили причину отключения электроэнергии.

ИА REGNUM отмечает, что в связи с неблагоприятным прогнозом погоды — синоптики сообщают о снегопаде — в ростовском филиале ПАО «МРСК Юга» был введен режим повышенной готовности.

«В филиале организован постоянный мониторинг метеоусловий, усилен контроль над работой оборудования подстанций. Проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи, находящихся в зоне действия неблагоприятных погодных факторов», — сообщили в компании.

Наряду с предпринятыми мерами оперативные службы несут круглосуточное дежурство.