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Взрыв на улице Нагорной в Москве устроил наркоторговец

Происшествия

Ранее виновник инцидента уже был судим за распространение наркотиков

Москва, 16 ноября 2018, 09:36 — REGNUM  Взрыв в одном из многоквартирных домов по улице Нагорной на юге Москвы произошел в ходе приготовления наркотиков. Об этом сообщили 16 ноября в правоохранительных органах столицы России.

«Взрыв в квартире на Нагорной улице произошел из-за приготовления хозяином квартиры наркотической смеси», — цитирует слова собеседника ТАСС.

Отмечается, что ранее виновник инцидента уже был судим за распространение наркотиков.

Напомним, 15 ноября в одной из квартир многоэтажки на юге Москвы прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали трое человек и вылетели стекла в нескольких квартирах.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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