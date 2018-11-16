Взрыв на улице Нагорной в Москве устроил наркоторговец

Москва, 16 ноября 2018, 09:36 — REGNUM Взрыв в одном из многоквартирных домов по улице Нагорной на юге Москвы произошел в ходе приготовления наркотиков. Об этом сообщили 16 ноября в правоохранительных органах столицы России.
«Взрыв в квартире на Нагорной улице произошел из-за приготовления хозяином квартиры наркотической смеси», — цитирует слова собеседника ТАСС.
Отмечается, что ранее виновник инцидента уже был судим за распространение наркотиков.
Напомним, 15 ноября в одной из квартир многоэтажки на юге Москвы прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали трое человек и вылетели стекла в нескольких квартирах.
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