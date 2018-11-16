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Один человек погиб в ДТП с такси и Maybach на западе Москвы

Происшествия

Движение в районе аварии ограничено по двум полосам в обе стороны

Москва, 16 ноября 2018, 09:35 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей в Москве погиб один человек, сообщили 16 ноября в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло около 07:00 мск в районе дома 55 по Кутузовскому проспекту. В результате столкновения один из авто отбросило на встречную полосу. Движение в районе аварии ограничено по двум полосам в обе стороны.

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В свою очередь агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в ДТП погиб водитель такси Hyundai Solaris, который столкнулся с Maybach. В такси также находилась пассажирка, которую зажало в салоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе улицы Осенняя в Москве произошло столкновение полицейского микроавтобуса с легковым автомобилем. В результате происшествия никто не пострадал.

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Дорожно-транспортные происшествия
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