В Прикамье отмечен резкий рост массовых заболеваний кишечными инфекциями

Пермь, , 09:30 — REGNUM В Пермском крае с начала года зарегистрировано несколько случаев групповой заболеваемости кишечными инфекциями вирусной этиологии в образовательных организациях. За 10 месяцев 2018 года показатель заболеваемости норовирусной инфекцией в 4,7 раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года и среднемноголетний показатель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Заболевания реализуются преимущественно пищевым путём. Наиболее распространённым источником острых кишечных инфекций вирусной этиологии в организованных коллективах являются сотрудники пищеблоков.

Напомним, в дни осенних каникул в Березниках приостановили работу дневного лагеря в школе № 16. Причиной стала вспышка заболевания, у двух детей выявили норовирус. Одному ребёнку потребовалась госпитализация. В октябре в Соликамске в больницу поступило четверо школьников с острым гастроэнтеритом, возбудителем которого являются норовирусы.

Добавим, норовирус содержит микроб, который вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта. Заболеваемость норовирусом повышается в осенне-зимний период. Течение болезни характеризуется болями головы и в области живота, тошнотой и рвотой, диарэей, сонливостью, невысокой температурой.

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