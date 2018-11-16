В аэропорту Сочи сняли с рейса пьяного авиадебошира из Москвы

Сочи, Краснодарский край, , 08:59 — REGNUM Сотрудники транспортной полиции сняли пьяного пассажира с борта воздушного судна, прилетевшего в Сочи из Москвы, сообщила 16 ноября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступило сообщение, что на борту самолета сообщением Москва — Сочи находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения, который нарушает общественный порядок.

По прибытии самолета сотрудники полиции доставили 54-летнего жителя столицы в дежурную часть. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд приговорил 32-летнего москвича к штрафу в размере 320 тыс. рублей за дебош в самолете. Хулиганство на борту воздушного судна грозит штрафом до 500 тыс. рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Читайте также: Авиадебошира из Москвы оштрафовали на 320 тыс. рублей