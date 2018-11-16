В Кемеровской области в ДТП с микроавтобусом погиб один человек

Белово, Кемеровская область, , 08:43 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей в Кемеровской области погиб один человек, еще трое пострадали, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 16 ноября в 08:40 по местному времени на 33 км дороги «Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк» в Беловском районе. Водитель ИЖ «Оды» не справился с управлением и выехал на встречку и совершил касательное столкновение с «КамАЗом».

Читайте также: В Кемеровский области в массовом ДТП погиб один человек

После этого грузовик также выехал на встречную полосу и столкнулся с «Санг Енг Истана». В результате происшествия четыре пассажира микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести, один из них скончался в карете скорой помощи.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кемеровской области столкнулись пассажирский автобус и ВАЗ, в результате ДТП погибли водитель отечественной легковушки и его пассажир — 15-летняя девочка.

Читайте также: В Кузбассе ВАЗ столкнулся с автобусом: погибли два человека