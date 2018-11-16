Оползневая запруда в Тибете привела к наводнению на юго-западе Китая

Куньмин, Китай, , 08:28 — REGNUM По меньшей мере 8 тыс. домов в нескольких городах оказались затоплены в провинции Юньань на юго-западе Китая после перелива оползневой дамбы, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

По информации властей города Лицзян, знаменитого своими живописными видами, 14 ноября было эвакуировано порядка 17 тыс. человек в результате разлива реки Цзиньша, в результате которого были повреждены дороги и гидрологические сооружения.

В городском уезде Юйлун было затоплено около 8 тыс. домов, и повреждено еще 16,33 тыс. Около 1,8 тыс. га фермерских угодий было повреждено, жертв среди населения не зафиксировано. Как стало известно, вода начала поступать из-за дамбы, которая сформировалась на реке Цзиньша на границе Тибета и провинции Сычуань.

Как сообщало ИА REGNUM, оползень сошел 3 ноября, с тех пор уровень воды в образовавшейся запруде начал неуклонно расти. Переселены в безопасное место были более 65 тыс. жителей Тибета и Сычуани.

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