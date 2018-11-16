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Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 66

Происшествия

Пожары в Калифорнии продолжаются с начала ноября 2018 г

Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 66
skeeze
Огонь в лесу

ш. Калифорния, США, 16 ноября 2018, 07:58 — REGNUM  В американском штате Калифорния в результате масштабного лесного пожара, по последним данным, погибло 66 человек. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на местных чиновников.

По словам источников, самый «смертоносный и разрушительный» пожар наблюдается в округе Бьютт на севере штата, где были найдены тела 63 человек.

Собеседники телекомпании отмечают, что только 15 ноября на территории округа было обнаружено семь тел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожары в Калифорнии продолжаются с начала ноября 2018 г. Штат, по решению президента США Дональда Трампа, объявлен зоной стихийного бедствия.

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Лесные пожары в Калифорнии
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