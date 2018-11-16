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На Соломоновых островах в Тихом океане произошло землетрясение

Происшествия

Эпицентр землетрясения находился в 132 километрах к востоку от города Киракира

Хониара, 16 ноября 2018, 07:52 — REGNUM  В юго-западной части Тихого океана в районе Соломоновых островов зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Об этом свидетельствуют данные геологической служба США.

Отмечается, что подземные толчки были отмечены в 06:26 мск. Эпицентр землетрясения находился в 132 км к востоку от города Киракира. Очаг подземных толчков, по сведениям сейсмологов, залегал на глубине более 10 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в 21 километре от города Катав-Ивановск Челябинской области был отмечен подземный толчок магнитудой 4,4. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

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Землетрясения
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