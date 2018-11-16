Ситуация на федеральной трассе Абакан – Красноярск остаётся сложной

Абакан, , 07:51 — REGNUM Из-за неблагоприятных погодных условий ситуация на федеральной трассе Р-257 Абакан — Красноярск на сегодняшний день остаётся сложной. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хакасии.

Обильные снежные осадки грозят транспортными заторами на различных участках дороги, в таком случае дальнейшее движение станет невозможным. В министерстве заверили, что дорожные организации предпринимают все меры, чтобы своевременно ликвидировать последствия стихии.

Напомним, 15 ноября республиканское управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности предупредило жителей Хакасии об усилении ветра до 24 м/с и гололедице на дорогах.