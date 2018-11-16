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ВСУ применили запрещённые миномёты и повредили два дома в ЛНР

Происшествия

Люди не пострадали

Луганск, 16 ноября 2018, 07:25 — REGNUM  За минувшие сутки киевские силовики трижды открывали огонь по территории Луганской Народной Республики, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 16 ноября официальный сайт оборонного ведомства.

Обстрелам подверглись населённый пункты Калиново и Марьевка.

Калиново дважды обстреляли из вооружений БМП, а Марьевку из запрещённых Минскими соглашениями 120-мм миномётов.

В результате преступных действий ВСУ получили повреждения два жилых дома в Марьевке и линия электропередач. Люди не пострадали.

Напомним, 14 ноября в ходе обстрела ЛНР посёлка Марьевка ранения получил 29-летний мужчина, сотрудник местных электросетей.

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Применение артиллерии калибра более 100 мм запрещено Минскими соглашениями, однако Украина регулярно применяет против республик Донбасса крупнокалиберные миномёты и 122-мм гаубицы.

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Война в Донбассе
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