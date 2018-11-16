Трамп направился в Калифорнию для встречи с пострадавшими от пожаров

Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен 17 ноября отправиться в Калифорнию, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

По ее словам, Трамп собирается провести встречу с пострадавшими в результате лесных пожаров в штате. Подробностей Уолтерс не сообщила, однако пообещала предоставить более детальную информацию позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября президент США Дональд Трамп объявил штат Калифорния зоной стихийного бедствия. По его мнению, это должно облегчить бедственное положение местного населения.

Лесные пожары в Калифорнии стали самыми масштабными по разрушительности за всю историю штата. По последним данным, в результате пожара погибли 44 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калифорнии объявлен режим стихийного бедствия — Трамп