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Мать детей рэпера P.Diddy найдена мертвой

Происшествия

Вероятно, она скончалась от острой сердечной недостаточности

Лос-Анджелес, США, 16 ноября 2018, 05:07 — REGNUM  Американская модель Ким Портер, являющаяся матерью троих детей рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, была обнаружена мертвой в своей квартире в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.

По данным портала, Портер скончалась от острой сердечной недостаточности. Также портал сообщает, что последнее время она лечилась от пневмонии. Сам рэпер подтвердил информацию о смерти женщины и попросил не лезть в ее частную жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября была названа причина смерти американского рэпера Мака Миллера, который был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе 7 сентября. Сообщается, что причиной смерти исполнителя стало сочетание алкоголя, наркотиков и некоего сильнодействующего медицинского препарата.

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