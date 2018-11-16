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Канадский самолет приземлился без переднего шасси

Происшествия

Пострадавших не было

Оттава, 16 ноября 2018, 03:51 — REGNUM  Пассажирский самолет Bombardier DHC-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Стивенвилля в Канаде, сообщает телеканал CTV.

Сообщается, что при посадке у самолета не вышло переднее шасси. На борту самолета находились 47 пассажиров, в результате жесткого приземления никто не пострадал. В настоящее время Совет по безопасности на транспорте Канады ведет расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в аэропорту Норильска совершил аварийную посадку самолет Boeing 737. Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность — у самолета сработал датчик невыпуска закрылков. Посадка прошла благополучно, пострадавших не было.

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Авиапроисшествия
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