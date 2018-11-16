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Участник ДТП в Москве устроил стрельбу

Происшествия

В результате произошедшего никто не пострадал

Москва, 16 ноября 2018, 03:23 — REGNUM  В столичном районе Кунцево произошла авария, после которой один из участников начал стрельбу, сообщает пресс-служба МВД Москвы.

Сообщается, что из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Академика Павлова среди участников аварии вспыхнул конфликт. В результате конфликта один из участников достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в другого мужчину. Стрелок, после инцидента, скрылся с места происшествия. В результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время полиция ищет правонарушителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в районе улицы Осенняя в Москве произошло столкновение полицейского микроавтобуса с легковым автомобилем. В результате происшествия никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве попал в ДТП полицейский микроавтобус

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Дорожно-транспортные происшествия
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