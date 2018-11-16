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В Москве самогонщики устроили взрыв в доме

Происшествия

Газ не при чем

Москва, 16 ноября 2018, 00:59 — REGNUM  Мощный взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажки на юге Москвы, передает телеканал «Звезда».

Инцидент произошел в доме №5 на Нагорной улице. По словам очевидцев, взорвался самогонный аппарат, которым воспользовались проживающие в квартире мать и сын. Они находились в нетрезвом состоянии, а аппарат был неисправен.

В результате взрыва в доме вылетели стекла в нескольких квартирах. Осколки разлетелись по двору и повредили несколько припаркованных автомобилей.

Прохожие не пострадали, а вот сами самогонщики, пишут СМИ, получили травмы. Речь идет о как минимум двух пострадавших.

Напомним, сначала в СМИ прозвучала версия хлопка газа в доме. Мозгаз опроверг ее.

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