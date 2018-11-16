Экс-глава Марий Эл будет встречать Новый год в СИЗО

Москва, , 00:51 — REGNUM Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, который находится в настоящее время в СИЗО Лефортово и обвиняется во взятке в размере 235 млн рублей, будет вынужден встречать там Новый год. Московский городской суд оставил в силе решение суда о продлении ареста бывшего главы республики до 13 января 2019 года.

«Апелляционная коллегия Мосгорсуда признала законным решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Маркелова», — цитирует РАПСИ представителя пресс-службы судебного органа.

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Напомним, ранее экс-глава Марий Эл направил жалобу в Генеральную прокуратуру РФ, в которой рассказал о «пыточных условиях содержания» в СИЗО, о которых он ранее неоднократно рассказывал посещавшим его представителям Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Маркелов удивлялся, как «такая тюрьма может существовать в XXI веке» — нет горячей воды, жесткая кровать, отсутствует телевизор и холодильник. Кроме того, бывшего главу удручало вынужденное общение в камере и отсутствие свиданий с родственниками. В свою очередь, адвокат Маркелова — Игорь Трунов — с аналогичной жалобой обращался в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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13 января с момента задержания Маркелова исполнится 19 месяцев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, следственные действия по делу Маркелова были завершены 8 июня. По версии следствия, он, являясь экс-главой Марий Эл, получил через доверенное лицо, главу компании «Телекомпания 12 регион» Наталию Кожанову от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» и экс-депутата Госсобрания республики Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Кроме того, Маркелову вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов, а также злоупотребление должностными полномочиями.

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С делом экс-главы республики в одно производство объединено уголовное дело в отношении экс-главы марийского минсельхоза Ираиды Долгушевой. Она, как полагает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 285 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Получение взятки; злоупотребление должностными полномочиями; незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия; посредничество во взяточничестве»).

Ни один из обвиняемых свою вину не признает.

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В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами дела. Басманный суд Москвы ограничил срок ознакомления с материалами до 17 декабря, причем следствие ходатайствовало об установлении срока на 9 ноября.

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