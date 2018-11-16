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В Башкирии тушат пожар в горящей поликлинике

Происшествия

В тушении принимают участие несколько пожарных расчетов

Уфа, 16 ноября 2018, 00:33 — REGNUM  Пожар, вспыхнувший в здании поликлиники в селе Шафраново (Альшеевский район, Башкирия) локализован, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Пожар вспыхнул в кирпичном двухэтажном здании на улице Железнодорожной, в котором расположена поликлиника, 15 ноября в 19:45 мск. На месте работают 24 человека, задействовано девять единиц техники.

«Локализация пожара в 21:14 (мск)», — сообщили в МЧС РФ.

Пострадавших нет. Напомним, по данным МЧС, за сутки в Башкирии произошло 11 техногенных пожаров, десять из которых — в жилом секторе.

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Пожары в медицинских учреждениях
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