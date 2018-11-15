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В Турции закончено следствие по убийству российского посла Андрея Карлова

Происшествия

Турецкие власти считают, что к этому преступлению причастна организация исламского проповедника Гюлена

Анкара, 15 ноября 2018, 23:21 — REGNUM  В Турции закончено расследование уголовного дела об убийстве посла России Андрея Карлова, сообщает 15 ноября информагентство Anadolu.

Результаты расследования переданы в прокуратуру, после утверждения которой дело отправится в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен в спину 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Стрелял в него сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, убитый при попытке задержания.

Андрею Карлову было присвоено звание Героя России (посмертно). В ходе расследования убийства было задержано восемь человек, среди которых организатор фотовыставки.

Турецкие власти считают, что к организации убийства российского посла причастна организация живущего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.

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Убийство российского посла в Турции
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