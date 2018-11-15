Бешеную лису нашли на территории детского сада в Псковской области

Псков, , 23:16 — REGNUM В Себеже Псковской области на территории детского сада «Солнышко» обнаружили павшую лису, которая оказалась заражена бешенством. Как сообщила сегодня, 15 ноября, пресс-служба региональной администрации, специалисты государственной ветеринарной службы Себежского района проводят полный комплекс карантинных мероприятий по ликвидации очага заболевания.

«В настоящее время экстренные карантинные мероприятия завершены. Угрожаемая зона определена в Себеже на улице Пионерской», — сообщили в областном комитете по ветеринарии.

Специалисты ветслужбы проведут разъяснительную работу с местными жителями, домашних животных ожидает вакцинация.

«Надо быть очень внимательным в отношении диких животных. Если они заходят в населенные пункты, то очень высока вероятность, что животные заражены вирусом. Необходимо как можно скорее сообщить об этом факте в ветеринарные службы», — прокомментировал ситуация первый заместитель председателя комитета по ветеринарии Валерий Удалов.

По его словам, в этом году в Псковской области зарегистрировано в три раза меньше случаев бешенства, что объясняется масштабной вакцинацией диких животных: за два года в регион поступило около 800 тыс. доз антирабической вакцины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько случаев бешенства у лис было выявлено в 2018 году в Нижегородской области. Под ограничительные меры попали два города области — Саров и Семёнов, а в Семёнове угрожаемая зона растянулась на восемь населённых пунктов. В ноябре карантин по бешенству был введён в трёх районах Татарии. В Ярославле бешенство было выявлено у домашней кошки.

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