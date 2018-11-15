На Украине мужчина пытался застрелить неонациста холостыми патронами

Киев, , 22:49 — REGNUM На Украине задержали мужчину, который пытался нанести «телесные повреждения различной степени тяжести» одному из руководителей херсонского областного отделения организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из огнестрельного оружия, сообщает 15 ноября «112 Украина».

Согласно сообщению, генеральная прокуратура Украины (ГПУ) «раскрыла» дело о подготовке теракта на территории страны. Так, в прокуратуре считают, что некий мужчина, действуя «по заказу спецслужб из России», планировал совершить террористический акт и нанести украинскому неонацисту повреждения из огнестрельного оружия.

Однако, полиция заменила боевые патроны в оружии на холостые, из-за чего «теракт» не удался.

Напомним, ранее киевская хунта аналогичным образом обвинила Россию в убийстве журналиста Аркадия Бабченко, однако позже выяснилось, что убийство Бабченко было просто инсценировкой.

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