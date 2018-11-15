На Украине задержали десантников ВСУ, продававших взрывчатку

Киев, , 22:21 — REGNUM Двоих десантников, служащих в украинской армии по контракту, задержали за продажу взрывчатых веществ, сообщает 15 ноября «112 Украина».

Согласно сообщению, военнослужащих задержали в Житомирской области. В ходе следственных мероприятий правоохранители установили, что десантники продали одну зажигательную трубку ЗТП-300, пластическое взрывчатое вещество массой более 1,3 кг и выручили за них 11 тыс. гривен ($400). После этого злоумышленники попытались во второй раз продать взрывчатку, однако их задержала полиция.

Напомним, ранее полиция задержала командира роты охраны одной из воинских частей, который пытался похитить двигатели для вертолета. Похищенное злоумышленник планировал продать за границу.

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