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Глава агентства социальной защиты Ирана погиб в автокатастрофе

Происшествия

Также погиб и его заместитель

Глава агентства социальной защиты Ирана погиб в автокатастрофе
Republica
ДТП

Тегеран, 15 ноября 2018, 22:50 — REGNUM  Генеральный директор иранского агентства социальной защиты Таги Нурбахш погиб в автокатастрофе на севере Ирана, 15 ноября передает агентство Associated Press.

Сообщается также, что в аварии в провинции Голестан погиб заместитель Нурбахша Абдулрахман Таджуддин. Причины аварии не сообщаются.

Агентство социальной защиты Ирана предоставляет пенсии по старости и инвалидности и страхование по безработице, его клиентами являются миллионы граждан Ирана.

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