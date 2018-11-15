На Урале экс-сотрудники ФСИН отправлены в колонию за смерть заключённого

Челябинск, , 20:38 — REGNUM В Челябинске трое бывших сотрудников исправительной колонии №2 осуждены после смерти заключённого. Приговор вынес Металлургический районный суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По информации областного управления СКР, экс-сотрудники ФСИН были признаны виновными в превышении должностных полномочий, которые и привели к смерти гражданина. Преступление произошло 21 декабря 2015 года. Двое сотрудников колонии зафиксировали одного из осуждённых в штрафном изоляторе в таком положении, что он не мог двигаться. А двое других в тот же день его избили.

Один из четверых обвиняемых погиб, находясь в следственном изоляторе. Трое других предстали перед судом и получили сроки наказания: от трёх лет 8 месяцев до 8 лет. Всех их осудили к колонии общего режима.