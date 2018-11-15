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В Германии столкнулись два автобуса, пострадали дети

Происшествия

Ранения и травмы получили около 40 человек

В Германии столкнулись два автобуса, пострадали дети
Lily Banse
Пассажиры автобуса

Нюрнберг, Германия, 15 ноября 2018, 18:47 — REGNUM  На юге Германии произошло лобовое столкновение двух пассажирских автобусов, пострадали десятки человек, 15 ноября передает агентство Associated Press.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в пригороде Нюрнберга, в аварию попали два автобуса и один легковой автомобиль.

По информации полиции, ранения получили около 40 человек, в том числе пятеро — тяжелые. Среди пострадавших есть взрослые и дети.

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