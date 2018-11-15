Врачи борются за жизнь школьников, сбитых электричкой в Петербурге

Санкт-Петербург, , 18:45 — REGNUM Двое школьников, сбитых электропоездом 14 ноября вблизи станции Лисий Нос в Приморском районе Петербурга, остаются в очень тяжелом состоянии, врачи борются за спасение их жизней. Об этом сообщили 15 ноября в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Там уточнили, что пострадавшими стали мальчики 11 и 12 лет, а не девочки-школьницы, как первоначально сообщили правоохранительные органы и СМИ.

12-летний мальчик получил наиболее серьезные повреждения по всем утелу, ему сделали несколько операций. Второй подросток потерял ступни ног и получил тяжелую травму головы — после операции он находится в искусственной коме.

«Оба являются учениками школы в поселке Лисий Нос. Один из ребят состоит на внутришкольном учете и на учете в ОДН», — отметили в аппарате детского омбудсмена Петербурга.

Как сообщили 15 ноября в органах СКР на транспорте, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

По данным следствия, двое подростков пересекали железнодорожные пути в неположенном месте и были сбиты электричкой.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших данному происшествию. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в СЗСУ на транспорте СК России.

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