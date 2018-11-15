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В Челябинской области произошёл новый подземный толчок

Происшествия

4,4 балла

В Челябинской области произошёл новый подземный толчок
Ray Bouknight
Сейсмограф

Катав-Ивановск, Челябинская область, 15 ноября 2018, 17:49 — REGNUM  В Катав-Ивановском районе Челябинской области снова отмечен подземный толчок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

Толчок был зафиксирован в 12:48 по местному времени в 21 километре от Катав-Ивановска. Сила толчков составила 4,4 балла. Очаг находился на глубине 10 километров.

От граждан в Единую дежурно-диспетчерскую службу района поступило более 50 звонков. Информации о пострадавших и о разрушениях нет.

Напомним, в этом же районе подземные толчки были и раньше. 5 ноября здесь произошло землетрясение силой 5,6 балла. Не обошлось без повреждений некоторых зданий.

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Землетрясения
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