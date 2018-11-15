В Челябинской области произошёл новый подземный толчок

Катав-Ивановск, Челябинская область, , 17:49 — REGNUM В Катав-Ивановском районе Челябинской области снова отмечен подземный толчок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

Толчок был зафиксирован в 12:48 по местному времени в 21 километре от Катав-Ивановска. Сила толчков составила 4,4 балла. Очаг находился на глубине 10 километров.

От граждан в Единую дежурно-диспетчерскую службу района поступило более 50 звонков. Информации о пострадавших и о разрушениях нет.

Напомним, в этом же районе подземные толчки были и раньше. 5 ноября здесь произошло землетрясение силой 5,6 балла. Не обошлось без повреждений некоторых зданий.