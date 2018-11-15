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На Кубани приостановили работу 17 аптек за продажу препаратов без рецепта

Происшествия

Работой аптечной сети заинтересовались сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков

На Кубани приостановили работу 17 аптек за продажу препаратов без рецепта
Jirik
Аптека

Краснодар, 15 ноября 2018, 17:45 — REGNUM  В Краснодарском крае приостановлена работа торговой аптечной сети, в которую входит 17 аптек, в связи с выявленными нарушениями при продаже сильнодействующих препаратов. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД.

В управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю поступила информация, что одной и аптечных сетей Краснодара без рецепта продают сильнодействующие лекарственные препараты. Полицейские провели проверку, которая подтвердила эти данные: в ходе оперативных мероприятий был задокументирован факт сбыта сильнодействующего препарата «Лирика».

В отношении владельцев аптечной сети составлены административные материалы — по статье об осуществлении предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением. Суд принял решение о приостановлении деятельности аптек сроком до 90 суток и отзыве у владельцев аптечной сети лицензии на фармацевтическую деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября в Ставропольском крае пятеро подростков оказались в больнице с отравлением сильнодействующими препаратами. Как выяснилось, медикаменты детям продали в одной из аптек — без рецепта.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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