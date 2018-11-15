Четверг, 15 Ноября 2018 года
17:35:54 МСК

ЛНР: во время возгорания блиндажей погиб один военнослужащий ВСУ

Происшествия

Блиндажи загорелись из-за неисправности печей

ЛНР: во время возгорания блиндажей погиб один военнослужащий ВСУ
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Луганск, 15 ноября 2018, 17:00 — REGNUM  Из-за неисправности отопительных печей в зоне «операции объединенных сил» погиб один военнослужащий ВСУ, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 4 июня «Луганский информационный центр».

По его словам, инциденты произошли 13 и 14 ноября в 59-й и 14-й бригадах ВСУ. У бригад загорелись блиндажи, что привело к гибели одного военнослужащего и ожогам трех солдат 14-й бригады и уничтожению вооружения и боеприпасов 59-й бригады.

Напомним, морально-психологическое состояние украинской армии находится на очень низком уровне, что приводит к несчастным случаям, самоубийствам, дезертирствам и конфликтам внутри подразделений.

Читайте ранее в этом сюжете: Двое военных ВСУ подорвались на мине в Донбассе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Действия ВС Украины в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить