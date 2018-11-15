ЛНР: во время возгорания блиндажей погиб один военнослужащий ВСУ

Луганск, , 17:00 — REGNUM Из-за неисправности отопительных печей в зоне «операции объединенных сил» погиб один военнослужащий ВСУ, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 4 июня «Луганский информационный центр».

По его словам, инциденты произошли 13 и 14 ноября в 59-й и 14-й бригадах ВСУ. У бригад загорелись блиндажи, что привело к гибели одного военнослужащего и ожогам трех солдат 14-й бригады и уничтожению вооружения и боеприпасов 59-й бригады.

Напомним, морально-психологическое состояние украинской армии находится на очень низком уровне, что приводит к несчастным случаям, самоубийствам, дезертирствам и конфликтам внутри подразделений.

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