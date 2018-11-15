«Майдан-2014» на Украине: задержан подозреваемый в убийстве митингующих

Киев, , 16:05 — REGNUM Снайпер Национальной гвардии Украины, который подозревается в убийстве митингующих на «майдане» в Киеве 20 февраля 2014 года, задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщил «Украинским Новостям» источник в правоохранительных органах.

«Он (снайпер Нацгвардии Украины) был задержан в конце октября», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, в начале ноября суд арестовал подозреваемого на 60 суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2014 года на «майдане» в Киеве во время расстрела неизвестными снайперами протестующих и сотрудников полиции погибли более 100 человек. Только 20 февраля в столице погибло более 40 человек.

Читайте также: В Киеве напали на судью по делу об убийствах на Майдане

А также: Генпрокуратура Киева отказалась от идеи ареста майданного «активиста»