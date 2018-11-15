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Пожалели лекарство: в Калининграде возбудили дело после смерти младенца

Происшествия

Под подозрением — исполняющая обязанности главного врача роддома

Пожалели лекарство: в Калининграде возбудили дело после смерти младенца
christianabella
Младенец

Калининград, 15 ноября 2018, 15:36 — REGNUM  Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении руководителя роддома в Калининградской области. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, 5 ноября исполняющая обязанности главного врача медучреждения отказала умирающему новорожденному младенцу в дорогостоящем препарате. В результате ребенок умер.

Отмечается, что роженица поступила в роддом 5 ноября, а 6 ноября родила живого мальчика. Для поддержания жизнедеятельности ребенку требовался определенный препарат.

И.о. главврача дала указание подчиненным не допустить того, чтобы ребенок выжил. Свое решение она объяснила высокой ценой лекарства и тем, что в случае смерти ребенка ухудшатся показатели статистики. После смерти младенца женщина распорядилась, чтобы в историю родов внесли смерть плода в утробе матери.

41-летнюю женщину задержали и допросили в рамках расследования дела, возбужденного по статье 286 УК РФ. Точную причину смерти новорожденного установят эксперты. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонансный инцидент с отказом пациенту в жизненно важном препарате произошел в Краснодарском крае. Врач заявила, что больная диабетом девушка может «сдохнуть», но не получит инсулин.

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