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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Бали

Происшествия

Землетрясение зафиксировано в 78 км к юго-западу от Клунгкунга

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Бали
Землетрясение

Денпасар, Индонезия, 15 ноября 2018, 15:39 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано на юге индонезийского острова Бали, сообщает Antaranews.

Агентство метеорологии, геофизики и климатологии Индонезии зафиксировало землетрясение 14 ноября в 23:30 по местному времени в 78 км к юго-западу от Клунгкунга на глубине 20 км.

Как сообщили в агентстве метеорологии, геофизики и климатологии, землетрясение вряд ли вызовет цунами.

Напомним, землетрясение магнитудой 7 на популярном у туристов острове Ломбок в Индонезии произошло 5 августа 2018 года. В результате без крова остались тысячи человек, многие погибли.

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Землетрясения
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