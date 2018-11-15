В Оренбуржье полицейских обвиняют в крупном вымогательстве

Оренбург, , 15:23 — REGNUM В Оренбургской области четверо сотрудников полиции стали фигурантами уголовного дела, возбуждённого по статьям УК РФ «Вымогательство» и «Превышение должностных полномочий». Правоохранители задержаны и им предъявлено обвинение. Сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова. В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей.

По версии следствия, в июне 2018 года четверо на одном из дачных участков в Оренбургском районе вымогали у компании отдыхавших молодых людей 400 тыс. рублей. В ход шли насилие и угрозы оружием и «подбросом наркотических средств».

Впоследствии по подозрению в вымогательстве задержали четырёх полицейских. По данным следователей, стражи порядка и не скрывали, что работают в полиции. Представившись сотрудниками органов внутренних дел, они и проникли на территории дачи.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативно-розыскной части собственной безопасности УВД Оренбуржья. Проводится служебная проверка. Если суд признает полицейских виновными, то правоохранители будут уволены.