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В Оренбуржье полицейских обвиняют в крупном вымогательстве

Происшествия

По данным следственных органов, четверо полицейских , применяя насилие и угрозы, требовала от компании молодых людей 400 тыс. рублей

В Оренбуржье полицейских обвиняют в крупном вымогательстве
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Полицейский произвол

Оренбург, 15 ноября 2018, 15:23 — REGNUM  В Оренбургской области четверо сотрудников полиции стали фигурантами уголовного дела, возбуждённого по статьям УК РФ «Вымогательство» и «Превышение должностных полномочий». Правоохранители задержаны и им предъявлено обвинение. Сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова. В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей.

По версии следствия, в июне 2018 года четверо на одном из дачных участков в Оренбургском районе вымогали у компании отдыхавших молодых людей 400 тыс. рублей. В ход шли насилие и угрозы оружием и «подбросом наркотических средств».

Впоследствии по подозрению в вымогательстве задержали четырёх полицейских. По данным следователей, стражи порядка и не скрывали, что работают в полиции. Представившись сотрудниками органов внутренних дел, они и проникли на территории дачи.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативно-розыскной части собственной безопасности УВД Оренбуржья. Проводится служебная проверка. Если суд признает полицейских виновными, то правоохранители будут уволены.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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