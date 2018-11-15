Пожары в Калифорнии стали самыми смертоносными за столетие

Лос-Анджелес, США, , 15:21 — REGNUM Лесные пожары в американском штате Калифорния, унесшие жизни 56 человек, стали наиболее смертоносными за минувшие 100 лет. Об этом сообщает 15 ноября Associated Press.

По сведениям экспертов издания, продолжающиеся на сегодняшний день пожары по числу человеческих жертв затмили все возгорания за столетие — исключая пожар 1918 года, в огне которого погибли около тысячи человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Калифорнии сгорели более 7,6 тысяч строений, огнем охвачены 418 кв. км. Без вести в результате пожаров пропали 228 человек.

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