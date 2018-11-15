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Двух костромичей могут посадить в тюрьму на 8 лет за сбыт фальшивых банкно

Происшествия

По их словам, они купили фальшивки по Интернету

Двух костромичей могут посадить в тюрьму на 8 лет за сбыт фальшивых банкно
Поль Гюстав Доре. Фальшивомонетчики (фрагмент). XIX век

п.г.т. Красное-на-Волге, Костромская область, 15 ноября 2018, 15:14 — REGNUM  Двоих костромичей обвиняют в сбыте фальшивых купюр в красносельских магазинах, сообщает ГТРК «Кострома». Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Фальшивки начали появляться в магазинах Красного и Костромы в конце июля. Полицейские зафиксировали минимум 5 подобных случаев за 2 дня и задержали подозреваемых. По словам обвиняемых фальшивые банкноты они купили по Интернету и начали сбывать подделки, получая сдачу настоящими деньгами.

Уголовное дело в отношении подозреваемых передано в суд.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области по сравнению с прошлым годом на 22% выросло количество фальшивых банкнот. С начала текущего года в регионе было обнаружено 60 поддельных банкнот.

Чаще всего мошенники подделывают банкноты:

  • Достоинством 5 000 рублей — обнаружено 38 штук;
  • 1 000 рублей — 20;
  • 100-долларовые купюры — 4.
  • 500 рублей — 2.

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Подделка денежных знаков
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