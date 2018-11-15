Двух костромичей могут посадить в тюрьму на 8 лет за сбыт фальшивых банкно

п.г.т. Красное-на-Волге, Костромская область, 15 ноября 2018, 15:14 — REGNUM Двоих костромичей обвиняют в сбыте фальшивых купюр в красносельских магазинах, сообщает ГТРК «Кострома». Им грозит до 8 лет лишения свободы.
Фальшивки начали появляться в магазинах Красного и Костромы в конце июля. Полицейские зафиксировали минимум 5 подобных случаев за 2 дня и задержали подозреваемых. По словам обвиняемых фальшивые банкноты они купили по Интернету и начали сбывать подделки, получая сдачу настоящими деньгами.
Уголовное дело в отношении подозреваемых передано в суд.
ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области по сравнению с прошлым годом на 22% выросло количество фальшивых банкнот. С начала текущего года в регионе было обнаружено 60 поддельных банкнот.
Чаще всего мошенники подделывают банкноты:
- Достоинством 5 000 рублей — обнаружено 38 штук;
- 1 000 рублей — 20;
- 100-долларовые купюры — 4.
- 500 рублей — 2.