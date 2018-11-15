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Украинский спортсмен пребывает в коме после ДТП

Происшествия

В сильнейшей аварии погиб чемпион мира по армрестлингу

Ровно, Украина, 15 ноября 2018, 15:04 — REGNUM  Многократный победитель чемпионата мира по армрестлингу Олег Жох находится в коме после аварии в Ровенской области, сообщило 15 ноября информационное агентство УНН со ссылкой на родных и близких спортсмена.

«Переломанная левая рука в двух местах… подтвердилась гематома на голове и сильные удары легких… Еще в реанимационном автомобиле пришел в себя, но это, скорее всего, от шока», — сказано в сообщении.

Напомним, в той же аварии на трассе Киев-Чоп погиб чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь. Он не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Напомним, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, за сутки на Украине произошло более 1 тыс. ДТП, поскольку водители не позаботились «обуть» автомобили в зимнюю резину.

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Дорожно-транспортные происшествия
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