На Урале водителя, сбившего пешеходов на тротуаре, отправили под арест

Екатеринбург, , 14:34 — REGNUM В Екатеринбурге выехавший на пешеходный тротуар и сбивший несколько человек водитель автомобиля «Хонда» отправлен под арест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Следствие ходатайствовало о помещении обвиняемого в следственный изолятор на два месяца. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство — обвиняемый будет находиться в СИЗО до 13 января включительно. Решение может быть обжаловано в вышестоящей судебной инстанции в трёхдневный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, вызвавшее широкий общественный резонанс дорожно-транспортное происшествие в Екатеринбурге произошло 14 ноября. Водитель автомобиля «Хонда» выехал на пешеходный тротуар по улице Фурманова и сбил нескольких человек, в том числе женщину и её двухлетнего сына.

На данный момент трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в больницах Екатеринбурга, в том числе и двухлетний ребёнок, который перенёс операцию и находится в коме.

По факту ДТП следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по подозрению в покушении на убийство двух и более лиц. Следственные органы предъявили обвинения водителю «Хонды» и ходатайствовали перед судом об избрании меры пресечения.

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