Прокуратура Саудовской Аравии: Тело Хашогги расчленили в здании консульства

Эр-Рияд, , 14:00 — REGNUM Тело оппозиционного властям Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги было расчленено в здании консульства королевства в Стамбуле, заявили 15 ноября в прокуратуре ближневосточного государства, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Глава государственного обвинения Саудовской Аравии также подчеркнул, что он будет добиваться смертной казни для пятерых человек, причастных к убийству Хашогги.

Напомним, журналист пропал в начале октября, после того как он посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. О его исчезновении первой сообщила его невеста, но основное внимание к произошедшему привлекли власти Турции. Они с самого начала требовали от Эр-Рияда прояснить ситуацию с пропажей журналиста. После нескольких недель отрицаний власти королевства признал факт убийства Хашогги, указав, что за преступлением стояли сотрудники спецслужб, которые действовали по своему усмотрению.