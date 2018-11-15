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Прокуратура Саудовской Аравии: Тело Хашогги расчленили в здании консульства

Происшествия

Государственное обвинение потребовало смертной казни причастным к преступлению

Эр-Рияд, 15 ноября 2018, 14:00 — REGNUM  Тело оппозиционного властям Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги было расчленено в здании консульства королевства в Стамбуле, заявили 15 ноября в прокуратуре ближневосточного государства, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Глава государственного обвинения Саудовской Аравии также подчеркнул, что он будет добиваться смертной казни для пятерых человек, причастных к убийству Хашогги.

Напомним, журналист пропал в начале октября, после того как он посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. О его исчезновении первой сообщила его невеста, но основное внимание к произошедшему привлекли власти Турции. Они с самого начала требовали от Эр-Рияда прояснить ситуацию с пропажей журналиста. После нескольких недель отрицаний власти королевства признал факт убийства Хашогги, указав, что за преступлением стояли сотрудники спецслужб, которые действовали по своему усмотрению.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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