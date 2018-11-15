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Душившую ребенка воспитательницу осудили за неисполнение обязанностей

Происшествия

Ей запрещено работать с несовершеннолетними в течение трех лет

Темиртау, Казахстан, 15 ноября 2018, 13:41 — REGNUM  120 часов общественных работ и трехлетний запрет на работу с несовершеннолетними. Такой приговор вынесен воспитательнице частного детского сада в Темиртау. Видеозапись, на которой женщина накрывает одеялом и душит девочку, чтобы уложить ее спать, стала достоянием общественности в конце августа 2018 года.

Психологи подтвердили, что психическому состоянию подвергшегося нападению ребенка был нанесен ущерб.

Суд признал женщину виновной по части 2 статьи 140 УК Республики Казахстан: «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Суд также постановил взыскать с бывшей воспитательницы 200 тысяч тенге (36 тысяч рублей) — в 10 раз меньше, чем требовала потерпевшая сторона.

Подсудимая признала свою вину, извинилась и сообщила, что не знает сама, как так получилось.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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