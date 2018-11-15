В Алтайском крае задержали организаторов канала незаконной миграции

Барнаул, , 13:24 — REGNUM В Алтайском крае сотрудники Федеральной службы безопасности перекрыли канал нелегальной миграции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 15 ноября, злоумышленникам удалось незаконно легализовать порядка 15 иностранных граждан.

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Установлено, что преступная группа вела свою деятельность не только на территории Алтайского края, но и в других субъектах РФ. Сколько именно подозреваемых в совершении преступления было задержано, не уточняется. В настоящее время в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«В ходе проведения обысков изъяты поддельные печати и штампы регистрации временного проживания, регистрации по месту жительства, бланки миграционных карт, […] паспорта с фиктивной регистрацией», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Мосгордуме выступили за ужесточение наказания за содействие в организации незаконной миграции. Изменения предлагается внести в статью 322.1 УК РФ и статью 150 УПК РФ. Законопроект предусматривает введение нового состава преступления — посредничество в незаконном получении документов, необходимых для въезда, пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации, а также транзитного проезда через территорию РФ. Виновных предлагается наказывать штрафом до 200 тыс. рублей или лишением свободы сроком до трёх лет.

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