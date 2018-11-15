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В Норильске из-за неисправности задержан вылет самолета Boeing 737

Происшествия

Пассажирам предоставят резервный борт

В Норильске из-за неисправности задержан вылет самолета Boeing 737
StelaDi
В ожидании рейса

Норильск, Красноярский край, 15 ноября 2018, 13:11 — REGNUM  В аэропорту Норильску из-за технической неисправности не смог вылететь пассажирский самолет Boeing 737 800, принадлежащий авиакомпании «Нордстар». Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова агентству «Интерфакс-Сибирь».

По ее словам, воздушное судно, на борту которого во время предполетного досмотра была выявлена техническая неисправность, должно было осуществить рейс по маршруту Норильск — Екатеринбург — Ростов.

Горбунова добавила, что авиакомпания предоставит пассажирам резервный борт, вылет которого назначен на 15:40 мск.

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Авиапроисшествия
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