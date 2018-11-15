Сама себя премировала и аттестовала: дело чувашской чиновницы

Чебоксары, , 12:58 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор начальнику финансового отдела администрации Новочебоксарска, которую обвиняли в превышении полномочий и премировании самой себя. Суд оштрафовал её на 40 тыс. рублей, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Следствием и Новочебоксарским городским судом установлено, что с января 2012 года по апрель 2016 года чиновница незаконно, без соответствующих решений главы городской администрации, издала 39 приказов о своем премировании на общую сумму свыше 108 тысяч рублей, а затем распоряжалась средствами по своему усмотрению. Кроме того, согласно материалам дела, она издала приказы о присвоении себе классных чинов советника муниципальной службы вначале второго, а затем первого класса.

«При этом второй приказ она подписала якобы за особые отличия в службе на основании решения ею же сформированной аттестационной комиссии, хотя не имела права этого делать. В результате в последующем она незаконно ежемесячно получала выплаты за вышеуказанные чины из муниципального бюджета», — сказал Олег Дмитриев.

Начальника финансового отдела признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Ей назначено наказание в виде 40 тыс. рублей штрафа. Приговор суда вступил в законную силу.

В администрацию Новочебоксарска внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Напомним, что ранее перед судом предстал бывший начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление экологии города Чебоксары», которого обвиняли в присвоении около 700 тыс. рублей. Согласно материалам дела, он незаконно премировал себя, издавая «приказы о единовременном поощрении себя в связи с празднованием Дня защитника Отечества, дня ЖКХ, а также по другим основаниям, которые не предусмотрены действующим в учреждении положением об оплате труда». Кроме того, согласно материалам дела, выписывал себе премии в завышенных размерах.