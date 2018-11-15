В Краскоме объяснили причину раскопок перед междугородным автовокзалом

Красноярск, , 12:31 — REGNUM Специалисты Красноярского жилищно-коммунального комплекса в срочном порядке приступили к ремонту тепловой камеры на площади перед междугородным автовокзалом по причине её повреждения дорожной техникой во время ямочного ремонта, сообщает 15 ноября пресс-служба предприятия.

Провал асфальтового покрытия над камерой был обнаружен во время обхода тепловых сетей на ул. Аэровокзальной. До проведения работ участок огородили, затем было исследовано техническое состояния теплокамеры.

Исследование «подтвердило опасение специалистов — кирпичная кладка стен не выдержала давления дорожного катка», — говорится в сообщении.

Главный инженер компании «КрасКом» Геннадий Кадушкин сообщил, что внеплановый ремонт камеры будет выполнен за счет экономии предприятия на эффективном проведении закупок в 2018 году.

Работы планируется завершить в течение двух недель.