Во время нападения на Андреевскую церковь пострадал работник УПЦ КП

Киев, , 12:24 — REGNUM Неизвестные, забросавшие Андреевскую церковь коктейлями Молотова, применили силу к работнику раскольничьей организации «Киевский патриархат», сообщил официальный представитель организации Евстратий Зоря 15 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщил Зоря, мужчина является комендантом здания, ему в лицо распылили газовый баллончик.

Отметим, на опубликованных фотографиях с места происшествия видны осколки бутылок, но нет следов возгорания, что говорит о возможной инсценировке.

Напомним утром 15 ноября неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в помещение, которое находится в фундаменте Андреевской церкви Киева. Представитель «Киевского патриархата» тут же заявил о «московских прихвостнях», пытающихся запугать Константинопольский патриархат, которому не так давно была передана церковь.

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