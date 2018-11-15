Пожар в столице Северной Осетии: погибла женщина

Владикавказ, , 12:17 — REGNUM В городе Владикавказе произошел пожар, во время которого погибла пожилая женщина. Происшествие случилось днем 14 ноября. По данным регионального управления МЧС, возгорание произошло в частном домовладении по улице Горького.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит половина дома на площади 10 кв. м. Огнем была уничтожена мебель, межкомнатное перекрытие и пол частного домовладения. Потушить возгорание удалось в течение 20 минут. Однако хозяйку дома спасти не удалось.

Как сообщало региональное спасательное ведомство, за первое полугодие 2018 года в Северной Осетии произошло 163 пожара. Огнеборцы эвакуировали 262 человека, спасли 210 человек. При этом при пожарах погиб один человек, получили травмы еще 19 жителей республики.