На Кубани ликвидировали аварию, оставившую без воды 400 тыс. человек

Новороссийск, Краснодарский край, , 12:10 — REGNUM В Краснодарском крае ликвидировали аварию на магистральном водоводе Троицкого группового водопровода, в результате которой вечером 13 ноября около 400 тыс. жителе Новороссийска, Геленджика, Крымского района остались без воды.

Как сообщила 15 ноября пресс-служба администрации края, в настоящее время вода по магистральному водопроводу уже дошла до населенных пунктов и силами местных водоканалов доводится до населения. Водоснабжение вернется в штатный режим в течение дня.

Аварию удалось устранить днем 14 ноября, однако подать воду сразу не удалось: необходимо было провести промывку и дезинфекцию водовода. В настоящее время в Крымском районе водоснабжение осуществляется в штатном режиме, хотя пока вода появилась не во всех домах — давление поднимают постепенно, чтобы не допустить новых аварий. В Новороссийске штатную подачу воды населению обещают начать в 18:00 15 ноября, к тому же времени планируется наладить водоснабжение в обычном режиме в Геленджике.

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