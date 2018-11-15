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Неизвестные похитили инсталляцию в виде зебры с территории «Москва-Сити»

Происшествия

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Москва, 15 ноября 2018, 12:02 — REGNUM  В Москве неизвестные похитили инсталляцию в виде зебры с территории комплекса «Москва-Сити», сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по столице.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 14 ноября по адресу Пресненская набережная, дом 2. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает Агентство новостей Москва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве раскрыли крупную кражу антикварных японских предметов. Двенадцать ваз, тарелку и три серебряных портсигара похитили у владельца, когда он укладывал коллекцию в автомобиль после выставки в музее на Крымском валу.

Читайте подробнее: Раскрыта крупная кража антиквариата после выставки в Москве

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