Неизвестные похитили инсталляцию в виде зебры с территории «Москва-Сити»

Москва, , 12:02 — REGNUM В Москве неизвестные похитили инсталляцию в виде зебры с территории комплекса «Москва-Сити», сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по столице.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 14 ноября по адресу Пресненская набережная, дом 2. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает Агентство новостей Москва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве раскрыли крупную кражу антикварных японских предметов. Двенадцать ваз, тарелку и три серебряных портсигара похитили у владельца, когда он укладывал коллекцию в автомобиль после выставки в музее на Крымском валу.

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