Третий за месяц: в Югре скончался ещё один подросток

Нягань, Югра, , 12:25 — REGNUM В югорском городе Нягани погиб 16-летний подросток. Это уже третий смертельный случай за месяц в регионе от данного вида токсикомании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР.

По факту произошедшего следователями Няганского межрайонного следственного отдела проводится процессуальная проверка.

На данный момент известно, что вечером 12 ноября компания подростков проводила время в квартире одного из них. Решили «повеселиться». Одному из них стало плохо, юноша лег спать и на утро не проснулся.

«Нередко родители вовсе не подозревают об опасных пристрастиях своих детей. Родители должны тщательно следить за состоянием здоровья детей и за любыми изменениями в поведении и психике ребенка, которые могут указывать на признаки токсикомании», — резюмируют в Следственном комитете России по ХМАО.

И напоминают, что это уже третья смерть подростка за месяц в Югре от данного вида токсикомании. Предыдущие трагедии произошли в Белоярском районе и Нефтеюганске.

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