Очевидцы сняли видео горящих автомобилей на парковке в Новой Москве

Москва, , 11:44 — REGNUM В поселке Московский на парковке сгорели пять автомобилей, видео происшествия очевидцы выложили в YouTube.

Пожар произошел ночью во дворе жилого дома на улице Москвитина, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в порту итальянского города Савона пожар уничтожил сотни новых автомобилей марок Maserati и Fiat.

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