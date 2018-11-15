Четверг, 15 Ноября 2018 года
13:01:09 МСК

Очевидцы сняли видео горящих автомобилей на парковке в Новой Москве

Происшествия

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего

Москва, 15 ноября 2018, 11:44 — REGNUM  В поселке Московский на парковке сгорели пять автомобилей, видео происшествия очевидцы выложили в YouTube.

Пожар произошел ночью во дворе жилого дома на улице Москвитина, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в порту итальянского города Савона пожар уничтожил сотни новых автомобилей марок Maserati и Fiat.

Читайте подробнее: Пожар уничтожил сотни автомобилей Maserati в итальянском порту

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Поджоги автомобилей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить